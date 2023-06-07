Okullara imam atanmasına TİP’ten tepki: Milli Eğitim Müdürü hesap versin!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 22:36

Güncelleme: 07.06.2023 - 22:38

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında yapılan protokolle 842 okula, yani İzmir’deki her 3 okuldan 1’ine “manevi danışman” adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Projeye tepkiler sürerken Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü ve TİP’li öğrenciler İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden protokol protesto edildi. “Laikliği savunacağız! Karanlığa geçit yok!” pankartı açan partililer adına TİP İzmir Gençlik Sekreteri Baran Köseoğlu basın açıklamasını okudu.

“GERİCİ BİR UYGULAMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

AKP iktidarı boyunca eğitimde tartışmalı birçok uygulamaya imza attığı hatırlatılan Köseoğlu, “Seçimlerin hemen ardından yine laik ve bilimsel eğitimi hedef alan gerici bir uygulama ile karşı karşıyayız. İzmir İl Müftülüğü’nün “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokole dayanarak okullarda “manevi danışman” görevlendirilmesinin ardından, Eskişehir ve Antalya’da da müftülükle yapılan protokol kapsamında benzer görevlendirmeler yapıldığının haberleri gelmekte” dedi.

“MÜCAHİT YENTÜR’Ü HESAP VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Projenin, muhalefetin daha çok oy aldığı illerde hayata geçirildiğine dikkat çeken Baran Köseoğlu, “Devletin din ve eğitim kurumları aracılığı ile toplumu dizayn etme çabasının devamlılığı olarak değerlendiriyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre ilimizde 842 okula manevi danışman adıyla imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi görevlendirilmiştir. Türkiye İşçi Partisi olarak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün laik ve bilimsel eğitime aykırı uygulamalarını reddediyor, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ü hesap vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

“ANAYASANIN LAİKLİK İLKESİ ZEDELENİYOR”

İktidara yakın vakıflar ile yapılan protokolleri de hatırlatan Köseoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu ve benzeri protokoller, özellikle, her yaz tatili öncesi gerek TÜGVA, TÜRGEV, Hizmet Vakfı gibi gerici kurumlar, gerekse doğrudan Diyanet üzerinden projelendirilerek Anayasanın laiklik ilkesini zedelemektedir. Ayrıca iktidar, anayasa güvencesi altındaki inanç özgürlüğünü, toplumsal yaşamın her alanında hayata geçirdiği, tek din, tek mezhep anlayışı ile ihlal etmektedir. Eğitimde eşitlik ilkesini de zedelemekte ve yönetimindeki kurumları iktidarının kalıcılığını sağlamak için araçsallaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HALKIN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Laikliğe vurgu yaparak devam eden Baran Köseoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, kamu gücü ve olanakları ile bir cemaat yaratma çabasını derhal terk etmelidir. Pedagojik yaklaşımdan uzak, formasyonsuz kişilerce yürütülen projelerle laik, bilimsel, kamusal eğitimin ihlaline izin vermeyeceğiz! İktidarın dindar ve kindar bir nesil yetiştirme hedefine karşı; laikliği, halkın kırmızı çizgilerini savunmaya devam edeceğiz!” diyerek sözlerini noktaladı.