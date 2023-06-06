İzmir’de okullara imam ve vaiz görevlendirilmesine DEVA Partisi’den tepki

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:11

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:11

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, İzmir’deki 842 okulda imam, Kur’an kursu öğreticisi, vaiz ve din hizmetleri uzmanı görevlendirilmesine tepkiler sürüyor.

“KUTUPLAŞMA RİSKİ”

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen de sosyal medya hesabından protokoldeki boşluklara dikkat çekerek, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesiyle okullarımıza ‘manevi danışman’ görevlendirilmesinde, eğitim kurumlarımızda görev alan ve atanmayı bekleyen alanında uzman eğitimcilerimiz yerine din görevlilerinin konuya dahil edilmesi anlaşılır değildir. Projede manevi danışmanların görevleri açık ve net olarak tanımlanmamış; amaç ve çıktılar detaylandırılmamış ve denetimi muğlak bırakılmıştır. Uygulamanın gönüllülük esasına tabi tutulması öğrencilerimiz, velilerimiz arasında kutuplaşma riskini de beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

“BİLİM, AKIL VE TEKNOLOJİ...”

Gençlerin çağdaş bir eğitim almaları gerektiğine dikkat çeken Ösen, “Eğitim kurumlarımızda gençlerimiz dini saiklerle değil, çağdaş bilim ve eğitim esaslarıyla yetiştirilmeli; her türlü eğitim programı bilim, akıl ve teknolojiyi ölçüt almalıdır. Proje uzman eğitimcilerimiz, psikologlarımız ve hukukçularımız öncülüğünde yeniden ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.