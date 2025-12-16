Okullarda 'yılbaşı' yasağı: 'Müfredatta yok' denilerek kutlama ve çekilişler engellendi!

Yılbaşına günler kalırken Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarına gönderilen mesajlarda, okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması istendi.

Mesajda, bu tür etkinliklerin Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında yer almadığı vurgulandı.

İletide, “Noel, yılbaşı çekilişi ve benzeri içeriklere sahip etkinliklerin eğitim ortamlarında düzenlenmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi” talep edilirken, tüm çalışmaların “millî, kültürel ve pedagojik değerler doğrultusunda, müfredat hedefleriyle uyumlu şekilde planlanması gerektiği” ifade edildi.

Aynı mesajlaşma grubunda paylaşılan devam açıklamasında ise, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kutlanması gereken Belirli Gün ve Haftalar arasında ‘yılbaşı’ diye bir gün yoktur” denildi.

“ÇİFTE STANDART”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Töb-Sen MYK Üyesi Serkan Bebek, uygulamanın ideolojik bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek, “İznik’te Haçlı Seferleri’nin yıldönümünde ayinlere izin verilirken, okullarda öğrencilerin yeni yıl temalı etkinlikler yapmasının yasaklanması açık bir çifte standarttır” dedi.

Bebek, okulların farklı kültürleri tanıtan, hoşgörü ve laiklik temelinde bir eğitim ortamı sunması gerektiğini vurgulayarak, “Yılbaşı etkinlikleri herhangi bir milli ya da manevi değerle çatışmayan, evrensel kültürel faaliyetlerdir. Bir çam ağacı süslemek ya da öğrencilerin kendi aralarında hediyeleşmesi hangi değerimizle çelişmektedir?” diye konuştu.

“ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPI YOK SAYILIYOR”

Türkiye’nin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Bebek, “Farklı inanç ve kültürlerden öğrencilerin bulunduğu okullarda bu tür yasaklar, öğrencilerin aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve ayrımcılığı besleme riski taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bebek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü kararı yeniden değerlendirmeye çağırarak, “Bu kısıtlayıcı yaklaşım geri çekilmeli” dedi.