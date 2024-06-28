‘Olası kasıtla yargılansın’

Yayınlanma: 28.06.2024 - 06:25

Güncelleme: 28.06.2024 - 06:25

Çukurova’da bulunan Hasan Alpargün Apartmanı 6 Şubat’ta saniyeler içerisinde yıkılarak 96 kişiye mezar oldu. Tek tutuklu sanığın bulunduğu davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Tutuklu sanık Hasan Alpargün duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanık Hasan Alpargün’ün “bilinçli taksirle öldürme suçu”ndan cezalandırılmasını talep etti. Mağdur ailelerin avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olarak tespit edildiğine atıf yaparak sanığın “olası kasıtla” cezalandırılmasını talep etti. Tek sorumlunun Alpargün olmadığını belirten avukatlar, belediye yapı kontrol ve proje biriminin görevini yerine getirmediği gerekçesiyle ilgili belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da istedi. Davaya 27 Eylül’de devam edilecek. Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Beşir Ekinci, Konya Teknik Üniversitesi raporuna değinerek “Savcının bilinçli taksirden ceza talebini kabul edilemez buluyoruz” dedi.

