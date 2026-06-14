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Öldürdüğü kadının cansız bedeniyle iki gün yaşamıştı: Cezası belli oldu

Öldürdüğü kadının cansız bedeniyle iki gün yaşamıştı: Cezası belli oldu

14.06.2026 12:24:00
Güncellenme:
İHA
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Öldürdüğü kadının cansız bedeniyle iki gün yaşamıştı: Cezası belli oldu

Çanakkale'de birlikte olduğu Özbekistan uyruklu kadını öldüren ve 2 gün streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan zanlı, görülen ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Çanakkale'de 21 Temmuz 2025 tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ne giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz (48) açtı.

Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Kapusuz, kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin Kapusuz'u gözaltına aldı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Kapusuz hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Özbekistan uyruklu kadını streçe sararak öldüren Kapusuz'un yargılanmasına 12 Haziran'da Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya sanık ve müşteki avukatları, Dinara Alya Urkasimovan'ın yakınları katıldı. Tutuklu sanık Metin Kapusuz da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Metin Kapusuz savunmasında, "Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

Duruşmada Alya Urkasimovan'ın kardeşi ve tanıkların ifadeleri dinlendi. Mahkemeye heyeti tarafından ilk duruşmada açıklanan kararda, sanık Metin Kapusuz'un üzerine atılı 'kasten nitelikli öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı açıklandı.

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