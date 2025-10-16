Öldürülen gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor

Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu aldığı darbeler sebebiyle hayatını kaybeden gazeteci doğa savunucusu Hakan Tosun, İstanbul Nurtepe Metro çıkışında dostları meslektaşları ve sevenleri tarafından uğurlanıyor.

GAZETECİ HAKAN TOSUN UĞURLANIYOR

Saldırıya uğramasının ardından saatlerce ailesine haber verilmeyen ve yoğun bakıma alınmadığı tespit edilen Tosun’un katline ilişkin şaibeler sürerken Hakan Tosun’u son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelenler “Hakan Tosun’a ne oldu” pankartı eşliğinde yürüyor.

Tosun’un katlinin doğa aktivistlerine ve gazeteciliğe yönelik bir baskı olduğunu vurgulayan meslektaşları ve sevenleri “Hakan için adalet doğa için adalet”, “Hakan Tosun onurumuzdur” “Katillere inat yaşasın hayat” sloganları atıyor.

Sevenleri ve arkadaşları tarafından Tosun için Nurtepe Metro durağı önünden cemevine yürüyüş yapılacağı da açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.