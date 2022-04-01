Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Kırşehir'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan (21) için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Bu kişilere gereken cezalar verilsin" dedi.
Kırşehir'de 25 Mart'ta kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katıldı.
Yürüyüşte cinayetleri itiraf eden Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'a tepki gösterildi. Kırşehir Valiliği’ne yürüyen kalabalık grup, Vali İbrahim Akın ile görüştü.
"BENİM CİĞERİM YANDI, HİÇ KİMSENİN CİĞERİ YANMASIN''
Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı, ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek mi? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Vicdansızlık: Hamile köpeği öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükledi!
- Zelenski: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler
- Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alarak kaçmıştı Sakarya’da yakalandı
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Tilbe, ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu
- 260 yıllık finans şirketi Kanada bankasına satılıyor
- Bursa’da iki orman yangını
- Atabay: VegFest'i engellemeyi başaramayacaklar
- Paris'in demir leydisi: Eiffel
- Müftü: Oruç, cinsellikten de uzak durulması demektir
- 'Bugün cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın yönetmeyecek'
- Çeşme'de orman yangını!
- 'Marketteki 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı'
- Nebati ticaretten kopamadı