Olten Filarmoni’den Uğur Mumcu’ya saygı konseri

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:21

Olten Filarmoni Orkestrası 2023 yılının ilk konserinde Turgay Erdener tarafından bestelenen Uğur Mumcu Kantatını sahneye taşıyacak. 18 Ocak 2023 Çarşamba akşamı saat 20:30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sahne alacak orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Ayşe Şener Özmen, Ayşe Şenoğul, Birgül Su Ariç ve Emre Akkuş'un solist olarak yer alacağı Uğur Mumcu Kantatı'na, koro şefi İlhan Akyunak yönetimindeki SmyrnAcapella Korosu eşlik edecek.

UĞUR MUMCU’NU METİNLERİ KULLANILDI

Eserin bestecisi Turgay Erdener, Uğur Mumcu Kantatını bestelerken Uğur Mumcu’nu metinlerini kullandığını ifade etti. Uğur Mumcu’nun beş ayrı yazısından derlenerek notalarda hayat bulan eserde kantatın bölüm başlıkları bu yazıların adlarıyla yer alıyor. Eserin prömiyeri 03 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğiyle gerçekleştirildi.

Olten Filarmoni Orkestrası 24 Ocak 1993 günü Ankara’da bombalı saldırı sonucu öldürülen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu’ya saygı gecesi niteliğindeki Uğur Mumcu Kantatı İzmirli sanatseverlerin beğenisine ilk defa çıkacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenen ve Jüpiter olarak adlandırılan 41.Senfoni seslendirilecek.