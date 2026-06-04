Önce affettiler sonra 'inceleyeceğiz' dediler… Atanmış CHP yönetiminde Özkan Yalım bilmecesi

Daha önce de yaptıkları açıklamalarla aldıkları kararların tartışılmasına neden olan Kılıçdaroğlu ekibi yine dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetiminin parti merkezine atanmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında karar çıktı. YDK seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimindeki bütün 'partiden ihraç' kararlarını geri aldı.

Bu karara göre Kılıçdaroğlu yönetiminin 'havlucu başkan' diye nitelendirdiği tutuklu Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmesi kararı da geri çekilmiş oldu.

POLAT'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından açıklama yapan Mahir Polat, “Herkes kararımızı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden konuşuyor. Yalım zaten 28 Nisan'da istifa dilekçesi vermiş, ihraç kararıysa 2 Mayıs'ta alınmış. Yani önceki yönetim Özkan Yalım’ı ihraç etmekte gecikmiş, istifa eden bir kişiyi tekrardan ihraç edilmiş. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Yalım’ı affettiğimiz yok. Diğer dosyaları inceleyeceğiz" dedi.

Mahir Polat şunları söyledi: "Herkes kararımızı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden konuşuyor. Bizden önceki arkadaşlar ihraç kararı vermişler. Biz MYK'ya bir tavsiyede bulunuyoruz, MYK işlemi aldırırsa o zaman ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın dosyaları tekrardan YDK’ya gelir. Özkan Yalım, 28 Nisan 2026’da Silivri Cezaevi’nden bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz, bu istifa dilekçesini 29 Nisan’da Genel Sekreterlik kaydını almış. İhraç kararıysa 2 Mayıs 2026’da alınmış. Yani önceki yönetim Özkan Yalım’ı ihraç etmekte gecikmişler, istifa eden bir kişiyi tekrardan ihraç edilmiş. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Yalım’ı affettiğimiz yok. Bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konu bu. Bizim aldığımız karar bir tavsiye kararı, CHP'nin ahlaki kodlarına aykırı olanlarla ilişki kesilir. Geri kalan dosyaları da inceleyeceğiz.”