Önce dilendiler sonra bakın ne yaptılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde toptan topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alan vatandaşlarla dalga geçti.

(İHA)
08 Şubat 2022 Salı, 23:49
Önce dilendiler sonra bakın ne yaptılar
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İstanbul Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alan vatandaşlar ile dans ederek dalga geçti. Dilencilerin vatandaşlarla alay ettiği anlar kameraya böyle yansıdı.

DANS ETTİLER, DALGA GEÇTİLER

Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi. Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti. Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak oradan ayrıldı. dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek dalga geçti.



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