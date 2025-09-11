Operasyondan hemen önce HT Spor'dan ayrılmıştı: Rıdvan Dilmen’in vedası dikkat çekti

TMSF, Can Holding ve bünyesindeki 121 şirkete el koydu.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın; 'suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatıldığı aktarıldı.

Can Holding iştiraki olan HT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in 6 gün önce kurumdan ayrılma kararı alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Dilmen, sosyal medya hesabından 5 Eylül’de yaptığı açıklamada HT Spor’dan ayrılığını şöyle duyurmuştu:

İKTİDARA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Futbolculuğunda ‘Şeytan’ lakabıyla tanınan Rıdvan Dilmen, AKP iktidarına ve Erdoğan’a olan desteğini açıkça ifade etmişti. 2017 Başkanlık Referandumu üyesi “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” kampanyasına katılmıştı.