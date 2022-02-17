Oran: Çeşme'de yeşili ve maviyi öne çıkarıyoruz

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:09

Toplam 21 bin 299 metrekare alanda, içerisinde Çeşme Kent Müzesi’nin de yer aldığı meydana yüzlerce özel ağaç dikilerek; çevreye duyarlı, kent dokusunun kültürünü geleceğe taşıyan yeni bir meydan kazandırılıyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, turizm destinasyonlarının başında yer alan Çeşme’ye Avrupa standartlarında bir meydan kazandırıyor. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Meydanı’nı yenileyerek, kentin çehresini değiştiren Oran, yıllardır sorun haline gelen tarihi Çeşme Kalesi ve Kervansaray karşısındaki işgalleri de kaldırarak, meydanı denizle ve yeşille buluşturacak olan 2. Etap meydan projesi için kolları sıvadı. Çeşme Belediyesi tarafından proje bedelinin 6 Milyon TL olarak duyurulan meydan düzenlemesinin turizm sezonuna yetiştirileceğinin de altı çizildi.

'ÇEŞME'DE KALICI ÇÖZÜMLER'

Kentlerin meydanlarıyla var olduklarına ve meydanların kentlerin kalbi olduğuna dikkat çeken Oran, “Kentimizin yüzü olan Cumhuriyet Meydanımızı yeniden inşa ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa Çeşme'mizde adil ve verimli belediyecilik anlayışı çerçevesinde görevimize dört elle sarıldık. Çeşme meydanımıza modern bir görünüm kazandırarak, Türkiye’nin incisi Çeşme’mizin doğasına ve kültürüne uygun hale getiriyoruz. Yeşilin her tonunun coşkuyla filizlendiği, mavinin en güzel tonlarının toprakla, yaşamla kucaklaştığı, binlerce yıllık tarihe ve kültürel değerlere ev sahipliği yapan, özgürlüklerin, sanatın, insan haklarının kent hafızasına nüfus ettiği Çeşme’mize yakışır bir meydan kazandırıyoruz” dedi.

BAŞKAN ORAN: YEŞİL VE MAVİ ÖNE ÇIKIYOR

Oran, “Çeşme Belediyesi olarak kentimizi geleceğe hazırlarken betonu değil, yeşili arttırmaya gayret ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla hem Çeşmeli yurttaşlarımıza hem de Çeşme’mizde misafir ettiğimiz milyonlarca vatandaşımıza ölümsüz anılar biriktirecekleri bir meydan hediye ediyoruz” diye konuştu.