ORC Araştırma son anket çalışmasını paylaştı: Millet İttifakı Cumhur'u geride bıraktı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:08

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:19

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 11 gün kala ORC Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusu yöneltildi.

Partilerin aldığı oy oranları şöyle oldu:

•AKP Yüzde 33,2

•CHP Yüzde 28,0

•İYİ Parti Yüzde 15,5

•YSP Yüzde 9,6

•MHP Yüzde 5,7

•TİP Yüzde 2,0

•Memleket Partisi Yüzde 1,9

•BBP Yüzde 1,6

•YRP Yüzde 1,3

•DİĞER Yüzde 1,2

AKP, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı 41,8 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranı ise 43,5'e ulaştı.