Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ihale oyunu’ Sayıştay raporunda

07 Aralık 2021 Salı, 04:00

Sayıştay’ın AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 denetim raporuna göre, pazarlık usulü ve doğrudan temin şeklinde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında yasal sınır olan yüzde 10 limiti, mal alımında yüzde 22, hizmet alımında ise yüzde 7 oranında aşıldı. Aşılan maddi karşılık ise 48 milyon 898 bin 498 lira olarak belirlendi. Sayıştay, belediyenin, “ihale ve satın alma işlemlerinde Kamu İhale Yasası’nda belirtilen temel ilkelere aykırı olarak pazarlık usulü ihale yönteminin yaygın kullanıldığını”, toplam maliyeti 61 milyon 396 bin 721 olan 23 ihalenin de bu şekilde yapıldığını belirledi.

GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Rapora göre, belediye, doğrudan temin ve pazarlık usulü ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında, kamu ihale mevzuatında belirtilen yüzde 10’luk limiti aştı. Ancak Kamu İhale Kurulu’nun “uygun” görüşünü almadı. Yüzde 10 limiti 15 milyon 684 bin 778 lira olmasına karşın belediye, 49 milyon 858 bin 225 liralık mal alımı gerçekleştirdi. Limit, 34 milyon 173 bin 446 lira aşıldı. Aşımın oransal karşılığı ise yüzde 22. Doğrudan temin ve pazarlık usulü hizmet alımında belirlenen 20 milyon 539 bin 323 liralık yüzde 10 limitine karşın ise 35 milyon 264 bin 376 liralık hizmet alımı yapıldı.

"AYKIRI DURUM YAYGIN"

Belediyenin bununla da yetinmediği, “ihale ve satın alma işlemlerinde Kamu İhale Yasası’nda belirtilen temel ilkelere aykırı olarak pazarlık usulü ihale yönteminin yaygın kullanıldığını tespit eden” Sayıştay, toplam 23 ihalenin bu şekilde yapıldığını belirledi. “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı gibi bir tehlikenin ortaya çıkması veya önceden öngörülemeyen olayların vuku bulması” durumlarında kullanılan bu istisna ihale maddesinin, araç kiralama, fotogrametik yöntemle harita hazırlama, iş makinesi ve kamyon kiralama, çöp nakil hizmet alımı, çevre aydınlatması ve peyzaj düzenlemesi gibi işlerde kullanıldığı kaydedildi. Belediyenin bu maddeye dayanarak yaptığı alımların toplam maliyeti ise 61 milyon 396 bin 721 lirayı buldu.

AYNI İŞ, 12 FARKLI ALIM!

Sayıştay, ayrıca, aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarında ihale usulü yerine doğrudan temin yönteminin kullanılması amacıyla işlerin kısımlara bölündüğünü, böylece belirlenen parasal limitlerin altında kalındığını belirledi.