Ordu'da 2 doktor sosyal medya paylaşımları sebebiyle açığa alındı

17 Temmuz 2022 Pazar, 00:32

Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim U.G'nin sosyal medya hesabından 'ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu' iddia edildi. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö.'nün ise bu paylaşımın altına 'hakaret niteliğinde yorum' yaptığı öne sürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliğine yazı gönderildi.

Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edildiği öğrenildi.