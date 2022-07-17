Ordu'da 2 doktor sosyal medya paylaşımları sebebiyle açığa alındı

Ordu'da 2 doktor sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı. Doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

AA
17 Temmuz 2022 Pazar, 00:32
Ordu'da 2 doktor sosyal medya paylaşımları sebebiyle açığa alındı
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Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim U.G'nin sosyal medya hesabından 'ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu' iddia edildi. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö.'nün ise bu paylaşımın altına 'hakaret niteliğinde yorum' yaptığı öne sürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliğine yazı gönderildi.

Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edildiği öğrenildi.


Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı
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