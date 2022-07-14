Ordu’da bir kişi araçta ölü bulundu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:40

Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yayla merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde duran araç içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası 50 yaşındaki İsmail Günden’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.