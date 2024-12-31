‘Organize suç örgütü’ soruşturması… Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 21:15

Güncelleme: 31.12.2024 - 21:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yılın son büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

HalkTV’de yer alan habere göre, bugün adliyeye sevk edilen hakimlik sorgusu az önce sonuçlandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı.

MADEN ŞİRKETİNİN BAŞINDA

Tutuklanan isimler arasında, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı olarak da görev yapan Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın da yer aldı.

Burak Yakın’ın uzun süre CEO olarak görev yaptığı Nadir Metal ise 21 milyar liraya dayanan cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi.

ÜNLÜ KEBAPÇI DA TUTUKLANDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan bir diğer isim ise, Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu oldu.

Sosyetenin kebapçısı olarak bilinen ünlü markanın sahibi Aydoğdu’nun babası ise geçen yıllarda Fatih Terim ile İzmir Alaçatı’da yaşadığı kavga ile gündeme gelmişti.

İki ismin tutuklanmalarının gerisinde ise, bir kişinin ‘yağma’ iddiası ile yapılan şikayet yer aldı.