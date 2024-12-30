Maden patronu ile Fiko Ocakbaşı'nın sahibi 'Sarallar' operasyonunda şüpheli: İki isim gözaltında
İstanbul merkezli 5 ilde "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin CEO'su ve sahibi Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da gözaltına alınanlar arasında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Aralık'ta İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.
14 EYLEM TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında bulunan toplam 58 şüphelinin; "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak", "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tehdit", "Kasten yaralama", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak" suçlarından toplamda 14 eyleme karıştıklarını tespit etti.
YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR
Başsavcılık talimatı doğrultusunda 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Aralık Cumartesi günü, İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin yarın (Salı) adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
İKİ İŞ İNSANI "ŞÜPHELİ"
Operasyon kapsamında; Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin CEO'su ve sahibi Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.
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