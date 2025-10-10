Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Özeller davasında önemli gelişme: İstenen ceza belli oldu!

Orkun Özeller davasında önemli gelişme: İstenen ceza belli oldu!

10.10.2025 11:58:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
Takip Et:
Orkun Özeller davasında önemli gelişme: İstenen ceza belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrası “hakaret” ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanan emekli albay Orkun Özeller'in Silivri’ye götürüldü.

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayetçi olmasıyla tutuklanan ve 23 gündür Marmara Cezaevi’nde bulunan Emekli Albay Orkun Özeller’e ilişkin iddianame hazırlandı.

Dün akşam dosya numarası verilen iddianame, bugün İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kısa süre içerisinde onaylanması ve duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişme sonrası Cumhuriyet’e konuşan Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, iddianamenin hazırlandığını dosyaya ilişkin fiziki takip ile öğrendiklerini belirtti. Mahkemenin duruşma tarihini beklemeden tahliye kararı verebileceğine dikkat çeken Av. Kozan, sözlerine şöyle devam etti:

“TAHLİYE TALEP EDİYORUZ”

“Dosyaya dahil olacak yeni bir belge, bilgi yok. Öte yandan müvekkilim, her iki suçtan ceza alması durumunda dahi yatacağı süreyi cezaevinde geçirmiş durumda. O yüzden Özeller için bir an önce tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz.”

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Özeller hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçlarından toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İlgili Konular: #MHP #Orkun Özeller