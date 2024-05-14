Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:43

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:43

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçici işçi alımı sonuçları için dikkatler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü kura çekimi, 15 Mayıs tarihinde her il için ayrı olarak çekilecek.

Alınan başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen adayların tüm listesi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecektir. Bundan sonra alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirme ve ilanlar aşağıda linkleri yer alan Bölge Müdürlükleri internet sitesinden takip edilecek olup adayların adreslerine yazılı tebligatla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilen-dirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.