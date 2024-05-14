ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR ÇAYKUR 1072 işçi alımı asil ve yedek PDF isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı, kura günü ile birlikte adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR ÇAYKUR 1072 işçi alımı asil ve yedek PDF isim listesi açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:02
ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR ÇAYKUR 1072 işçi alımı asil ve yedek PDF isim listesi açıklandı mı?
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ÇAYKUR işçi alımı kura çekim sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. 1072 işçi alımı başvuruları 26-30 Nisan tarihleri arasında iskur.gov.tr üzerinden tamamlandı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR ÇAYKUR 1072 işçi alımı asil ve yedek PDF isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR 1072 KURA ÇEKİM GÜNÜ VE SAATİ NE ZAMAN?

İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.


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