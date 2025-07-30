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Orman Müdürlüğü’nden kömür ocağına şaşırtıcı görüş: Zeytinliklere komşu projeye onay çıkmadı

Orman Müdürlüğü’nden kömür ocağına şaşırtıcı görüş: Zeytinliklere komşu projeye onay çıkmadı

30.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Şeyda Öztürk
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Orman Müdürlüğü’nden kömür ocağına şaşırtıcı görüş: Zeytinliklere komşu projeye onay çıkmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TKİ’nin Muğla Menteşe’de açmak istediği kömür ocağına Orman Bölge Müdürlüğü’nden olumsuz görüş geldi. Ağaç kesiminin yerleşim yerlerine yakın ve zeytinliklere bitişik olması gerekçesiyle projeye karşı çıkıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Bakanlık ÇED sürecini sonlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun bir parçası olan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’nin Muğla Menteşe’de açmak istediği kömür ocağına şaşırtıcı bir görüş geldi.

İPTAL EDİLDİ

Şirketin hazırlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu, aynı zamanda kurum görüşlerine de başvurduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden döndü.

Projeye görüş veren müdürlük, “Görüş sorulan alanda ağaç kesimi yapılacağı yerleşim yerlerine yakın, zeytinliklere bitişik olması sebebiyle halkın tepkisine sebep olacağı, bu durumun orman halk ilişkilerini bozacağından, yapılacak olan madencilik faaliyetinin ormancılık açısından sakınca oluşturacağı...” ifadelerini kullandı. Görüşün ardından bakanlık, projenin ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurdu. 10 hektarlık alanda etkili olacak proje, zeytinleri de tehdit ediyordu. 

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