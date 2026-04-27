Orman yangınlarında riskli illerin valileriyle koordinasyon toplantısı... Bakan Çiftçi: '15 milyon hektarlık alan hassas nitelikte'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Bakan Yumaklı, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının hazır olacağını belirterek, "Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinemiz de sahada olacak" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de " Bugün ülkemiz orman varlığının yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alan yangını hassas niteliktedir. Bu tablo hazırlık kapasitemizi, saha disiplinimizi ve kurumlar arası koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi zorunlu hale getirmektedir" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Orman yangınlarına ilişkin alınan önlemleri anlatan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüz Kasım ayından bu yana orman içi yollardan akıllı gözetleme kulelerine, ilk müdahale ekiplerinden eğitim çalışmalarına kadar çok geniş bir perspektifte hazırlıklarını yaptı. Köylerimizde, okullarımızda, camilerimizde vatandaşlarımıza ulaştık, bilgilendirme çalışmalarını tamamladık. Özellikle çocuklarımızın doğayla kurdukları bağa çok büyük önem veriyoruz. Çünkü bugün ormanını, doğayı seven bir çocuk yarın yeşil vatanı koruyan bilinçli bir birey olacaktır. Önümüzdeki günlerde de 81 ilimizde 'Orman Benim' kampanyası düzenleyeceğiz. Buraya da yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl yanan yerlerin ağaçlandırmasını da inşallah bu yıl tamamlayacağız. Buradan her zaman dezenformasyon konusu yapılan bu konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Tıpkı bundan önceki zamanlarda olduğu gibi bundan sonra da yanan alanların bir metre karesi bile imara açılmayacaktır, ağaçlandırılacaktır.

"HAVADAN MÜDAHALE KAPASİTEMİZ 462 TON SU ATMAYA YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Yangınla mücadele kabiliyetimiz ve kapasitemizin seviyesini her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Bu yıl da orman yangınlarıyla mücadelede; 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleyi yürütmüş olacağız. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Kara gücümüz de bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinemiz de sahada olacak. Tabii teknolojiyi insan tecrübemizde ve gücümüzle birleştirerek mücadelemizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. İnsansız hava araçlarımız, akıllı sistemlerimiz ve karar destek mekanizmalarımız sahadaki arkadaşlarımızın emeği ve tecrübesiyle birleşerek gerçek anlamına ulaşmış olacak. Yine bu yıl orman kahramanı sayısı arkadaşlarımızı da 25 binden 28 bine çıkarmış durumdayız. Burada bir ayrı parantez de sayıları 138 bini aşan orman gönüllerimiz. Bu kardeşlerimiz de bizim sahadaki mücadelemize en büyük desteklerden birisi olacak.

"YÜZDE 91’İ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İNSAN UNSURU"

İstatistikler acı bir gerçeği de bu süre içerisinde bizim yüzümüze çarptı maalesef. 2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91’i doğrudan ya da dolaylı insan unsuru taşıdı. Yol kenarına atılan bir çöp, bir cam kırığı, tam söndürülmemiş bir piknik ateşi ya da ateşe verilen bir anız tarlası saatler içerisinde binlerce hektar alanı ve bu alan içerisindeki canlıları yok edebiliyor. Bu ihmallerin canımızı yakması ciğerlerimizi yakmasını engellememiz gerekir. Dolayısıyla bunu şöyle ifade ediyoruz. Orman yangınlarının bir sebebi vardır elbet. Ancak bir de müsebbibi vardır. Dolayısıyla bu anlamda bu zamana kadar olduğu gibi sıfır tolerans ilkesiyle devam edileceğini, bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı yangına sebep olmanın ağır sonuçları ve cezalarının olduğunu da bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza 'gelin hep beraber bu riski yönetelim' çağrısında bulunuyorum."

"15 MİLYON HEKTARLIK ALAN YANGINI HASSAS NİTELİKTEDİR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şunları kaydetti:

"Akdeniz iklim kuşağında yer alan bir ülke olmamız hasebiyle orman yangınları Türkiye için her zaman önemli bir risk başlığı olmuştur. Orman yangınları iklim değişikliği, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve insan kaynaklı ihmallerle birlikte çok daha geniş bir güvenlik ve afet yönetimi meselesi haline gelmiştir. Bugün ülkemiz orman varlığının yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alan yangına hassas niteliktedir. Bu tablo hazırlık kapasitemizi, saha disiplinimizi ve kurumlar arası koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, liderliğinde yükselen Türkiye yüzyılı; afetlere hazırlıklı şehirlerin güçlü kurumların yüksek koordinasyonun ve milletine güven veren devlet aklının yüzyılıdır. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu anlayışla AFAD'ımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ve 112 acil çağrı merkezlerimizle bu sürecin sahadaki koordinasyon gücüyüz. Orman yangınlarıyla mücadelede operasyonel sevk ve idare Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye Afet Müdahele Planı yani TAMP ise yangının yerleşim yerlerine sirayet ettiği tahliye ve destek hizmetlerinin gerekli hale geldiği durumlarda bütün kurumlarımızı ortak bir afet yönetimi düzeni içinde buluşturan ana çerçevedir. AFAD'ımız bu çerçevede tahliye, geçici barınma, beslenme, lojistik, kaynak yönetimi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, psikososyal destek, hasar tespiti ve ön iyileştirme süreçlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Emniyetimiz şehir merkezlerinde, jandarmamız kırsal alanlarda, 112 acil çağrı merkezlerimiz ise ilk ilk ihbardan itibaren hızlı bir bilgi akışında görev alacaklardır.

"AMACIMIZ YEŞİL VATANI KORUYAN GÜÇLÜ BİR HAZIRLIK KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK"

Bugün icra edeceğimiz toplantıda valiliklerimizin koordinasyonunda alınacak önleyici tedbirler başta olmak üzere risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman envanteri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetleri bütün yönleriyle ele alınacaktır. Hedefimiz açıktır; yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve yeşil vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geliştirmek.

Bu vesileyle orman yangınlarıyla mücadele gibi ülkemizin 'yeşil vatan'ını, tabiat varlığını ve gelecek nesillere bırakacağımız emaneti yakından ilgilendiren hayati bir başlıkta bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Sayın İbrahim Yumaklı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada fedakarca görev yapan tüm ekiplerin gayreti ormanlarımızın yaşatılması ve afetlere karşı daha güçlü bir hazırlık kapasitesinin oluşturulması açısından son derece kıymetlidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bu koordinasyona en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz."