Kur korumalı TL mevduatı için Hayrettin Karaman da devreye girdi

26 Aralık 2021 Pazar, 14:43

"Saray'ın fetvacısı" olarak bilinen ilahiyatçı Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman 'kur korumalı TL mevduat' hakkındaki tartışmalara katıldı. Karaman, örtülü faize ilişkin olarak, "faiz değil hibe" dedi.

Karaman yazısında, "İçeriden ve dışarıdan Erdoğan’ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular. Alınan zamanında ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, “devletin ödemesi hibedir” diyorum" ifadelerine yer verdi.

Karaman, Orhan Çeker, Faruk Beşer, Mehmet Odabaşı ve Ahmet Yaman gibi isimlerin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu yazdı.

DİYANET'TEN ‘HARAM’ ÇIKIŞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası vermişti. Yeni sistemin de “vadeli mevduata” ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu fetvacısı, “Sakıncılı, haram” demişti.



İsmailağa.net üzerinden canlı yayınlanan programda seyircilerden gelen, "Kur korumalı TL mevduat hesabı caiz midir?" sorusuna İsmailağa Cemaati üyesi Fatih Kalender, "Asla bir Müslüman’a uygun olmayan bir ameldir. Kat'i surette faizdir, Allah'a harp ilan etmektir. Rabbim muhafaza buyursun"cevabını vermişti.