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Osmaniye'de akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Osmaniye'de akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

29.06.2026 16:36:00
Güncellenme:
DHA
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Osmaniye'de akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Tuncay Timi (23) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen husumetli akraba grubu arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tuncay Timi, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Timi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Timi, burada hayatını kaybetti.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Diğer yandan kavganın ardından gruptaki bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait evi ateşe verdi, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, gerginliğin son bulması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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