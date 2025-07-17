Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osmaniye’nin telefon kodu kaç? Osmaniye’nin alan kodu kaç?

Osmaniye’nin telefon kodu kaç? Osmaniye’nin alan kodu kaç?

17.07.2025 14:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Osmaniye’nin telefon kodu kaç? Osmaniye’nin alan kodu kaç?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Osmaniye, hem tarihi geçmişi hem de verimli topraklarıyla dikkat çeken gelişmekte olan bir şehirdir. Çukurova’nın bir parçası olan Osmaniye, özellikle yer fıstığı üretimiyle tanınır ve tarım, şehir ekonomisinin temelini oluşturur. Telefonla iletişimde Osmaniye’nin kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Osmaniye’nin telefon kodu kaç? Osmaniye’nin alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Osmaniye önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Osmaniye'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Osmaniye’nin telefon kodu kaç? Osmaniye’nin alan kodu kaç?

OSMANİYE'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Osmaniye iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0328’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Osmaniye için bu kod 328 olarak belirlenmiştir.

OSMANİYE'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

İlgili Konular: #osmaniye #kod #telefon kodu