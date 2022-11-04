Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Osmaniye’de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Olay, Musa Şahin Bulvarı üzeri Raufbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada fayans ustası olarak çalışan Orhan Özkan (49), asansör boşluğuna düştü.
Özkan’ın düştüğünü fark eden diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri ve savcılık incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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