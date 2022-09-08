Bursa’da konser alanında tekmeli-yumruklu 'taciz' kavgası

Bursa’da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı. Taciz iddiası üzerine çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla kavga etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:33
Bursa’da konser alanında tekmeli-yumruklu 'taciz' kavgası
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Bursa’da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi.

Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile ‘yan bakma’ tartışması, kavgaya neden oldu.

Onlarca kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa konser Edis Gazapizm kavga

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