Bursa’da konser alanında tekmeli-yumruklu 'taciz' kavgası

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:33

Bursa’da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi.

Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile ‘yan bakma’ tartışması, kavgaya neden oldu.

Onlarca kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.