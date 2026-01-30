ÖSYM’nin dijital İngilizce yeterlik sınavı e-TEP yarın yapılacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1) sınavı, yarın dijital ortamda yapılacak.

ÖSYM’nin elektronik altyapısıyla yapılacak sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Elektronik Sınav Merkezlerinde toplam 22 salonda gerçekleştirilecek. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınavda adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülecek. Sınav saat 13.45’te başlayacak, adaylar 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLAR 27 ŞUBAT’TA AÇIKLANACAK

ÖSYM, e-TEP sonuçlarının 27 Şubat’ta ilan edileceğini, sınav puanlarının iki yıl süreyle geçerli sayılmasının önerildiğini bildirdi. Ancak sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşullarının başvurulacak kurumların kendi mevzuatlarına göre değişebileceği belirtildi. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde e-TEP sonuçlarını yabancı dil yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanabilecek.

"ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR MARKA OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP’in uzun süredir sürdürülen altyapı ve hazırlık çalışmalarının ardından hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Uluslararası ölçekte marka uygulama olmasını hedeflediğimiz e-TEP için yoğun bir hazırlık süreci yürüttük. ÖSYM’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen bu uygulama, kurumumuzun ölçme-değerlendirme alanındaki birikiminin dijitalleşmeyle buluşmasının ürünüdür. 2026 sınav takviminde dört e-TEP yer alıyor ve adaylara kendi planlamalarına uygun şekilde sınava girme imkânı sunulacak."

AVRUPA STANDARTLARIYLA UYUMLU

e-TEP’in yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil küresel beklentilere de yanıt verdiğini vurgulayan Ersoy, sınavın Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu puanlama sistemine sahip olduğunu belirtti. Ersoy, sınavın B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik belgesi sunmayı hedeflediğini, yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

YURT DIŞINDA DA UYGULANACAK

ÖSYM Başkanı, e-TEP’in kurumun uluslararası vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Maarif Vakfı’yla imzalanan iş birliği protokolleri sayesinde sınavın birçok ülkede uygulanmasının önünün açıldığını söyledi.

584 ADAY KATILACAK

Cumartesi günü yapılacak e-TEP’e 584 adayın başvurduğu, sınavda emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev yapacağı bildirildi.