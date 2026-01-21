Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

21.01.2026 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

Akademik yükselme, lisansüstü eğitim başvuruları ve dil tazminatı gibi alanlarda geçerliliği olan YÖKDİL sosyal medyada araştırılıyor. Peki, 2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

2026 yılının ilk YÖKDİL sınavının ne zaman olacağı sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

Image

2026 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2026 YÖKDİL/1 sınavının başvurularının bugün 21 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.

YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci başladığı andan itibaren adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler:

2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, başvuruları bugün başlayan sınavın uygulama tarihi şu şekildedir:

  • Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 (Pazar)
  • Sınav Saati: 10:15
  • Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)
İlgili Konular: #sınav #yökdil #Yabancı Dil Sınavı