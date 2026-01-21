2026 yılının ilk YÖKDİL sınavının ne zaman olacağı sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 ÖSYM YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2026 YÖKDİL/1 sınavının başvurularının bugün 21 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.
YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru süreci başladığı andan itibaren adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler:
2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, başvuruları bugün başlayan sınavın uygulama tarihi şu şekildedir:
- Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 (Pazar)
- Sınav Saati: 10:15
- Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)