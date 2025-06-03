Otel için milli parkı yıkan Sinpaş’a bir darbe daha

Holding bünyesinde yer alan Mikron-s Mikronize şirketiyle 60 bin metrekarelik orman alanında yapılmak istenen mermer ocağı projesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olumsuz görüş verdi.

SONLANDIRILDI

Müdürlük görüşünde, “İzne konu edilemeyecek üç kapalı ormanlık alanları kapsaması sebebiyle Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir belgesi verilmesinde idaremizce sakınca bulunmaktadır” dendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da projenin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ÇED Yönetmeliği’nin beşinci maddesi gereğince sürecin sonlandırıldığı belirtildi. Beşinci maddede “Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir” hükmü yer alıyor.