Otizmli öğrenciye darp iddiası: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

Bayrampaşa’da, Ali Ülker Ortaokulu’nda okuyan otizmli bir 5. sınıf öğrencisinin okulda şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren ilgili görseller ve ortaya atılan iddiaların gündem haline gelmesi üzerine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, konuyla ilgili sürecin, hassasiyetle ve mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olduğu belirtilip şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ekim 2025 tarihinde O.G. (11) isimli kaynaştırma/bütünleştirme öğrencimizin velisi, öğrencinin kolundaki morluklar nedeniyle çocuğunun şiddete maruz kaldığı yönünde şikâyette bulunmuştur. Başvuruya müteakip okul idaresi tarafından inceleme başlatılmış; rehberlik servisimiz ve okul idaremiz, öğrencimizle ve sınıf ortamıyla ilgili titiz bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda, öğrencimizle yapılan görüşmeler adım adım takip edilmiş; ilk gün elde edilen bilgilerle bir sonuca ulaşılamamış, sonraki gün öğrencimiz olayı sıra arkadaşına isnat etmiştir. Buna paralel olarak, sınıftaki öğrencilere yönelik rehberlik ilkeleri gözetilerek bilgilendirme ve görüşme süreçleri yürütülmüş; elde edilen beyanlarda doğrudan olaya tanıklık edildiğine dair bir ifadeye rastlanmamıştır. Velimize, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için uzman pedagog desteği alınması yönünde öneride bulunulmuştur.

Velimiz, daha sonra öğrencimizin alınan darbeye bağlı deformasyona işaret eden bir hekim raporu sunduğunu bildirmiş; akabinde öğrencimiz farklı bir okula nakil olmuştur.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili mercilerce çok yönlü ve şeffaf biçimde takip edilmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği ve esenliği, kurumumuzun en temel önceliğidir. Soruşturmanın selameti açısından kamuoyunun doğru ve resmî bilgilendirmeler dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."