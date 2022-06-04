Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 23:32

Kaza, Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi.

Seyir halinde olan sürücü Muhittin Tiryaki (50) yönetimindeki 16 KBN 41 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Halil Filiz (38) yönetimindeki 16 AFM 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Sinem F. (10), Selin E. (21), Hidayet F. (43), İzzet Yiğit F.(3) ile kamyonetteki yolcu Güner T. (50) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 6 yaralı da yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



