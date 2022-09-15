Otomobil kafede oturanlara çarptı: 4 yaralı

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:02

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ö.K.Y. idaresindeki 10 ACU 88 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde kapalı pazar yeri karşısındaki virajda park halindeki bir motosiklete çarptı.

İyice yavaşladıktan sonra yeniden hareket eden araç, kafenin önündeki üzeri tenteli alanda masada oturanlara ve işyerinin camına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kafedeki 4 kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ali Yeşiloğlu, otomobilin üzerlerine geldiğini son anda görüp hızla çekildiğini, kaçmasa aracın altında kalacağını söyledi.

İşyeri çalışanlarından Münevver Özkan da kısa süre önce kafenin önündeki masalarda öğrencilerin de bulunduğunu belirterek, "Onlar olsaydı en az 5-6 kişiyi altına alabilirdi. Burada oturan vatandaşlar da kapı kırıldığı için kurtuldular. Araç masaya vurunca cam ve kapı arasında kaldılar. Cam ve kapının kırılmasıyla kurtuldular" dedi.