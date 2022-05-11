Otomobil yüklü TIR devrildi, araçlar yola savruldu
Ankara-Konya kara yolunda otomobil taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsedeki 9 araçta hasar meydana geldi.
Ankara'dan Konya'ya giden TIR, kara yolunun 72. kilometresinde devrildi.
Kaza sonrası TIR'da yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.
Kazada TIR sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.
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