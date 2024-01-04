Otomobilde uyuşturucu bulundu: 2 tutuklama
Aydın'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu.
Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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