Otomobilde uyuşturucu bulundu: 2 tutuklama

Aydın'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:47
Otomobilde uyuşturucu bulundu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu.

Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 


otomobil uyuşturucu narkotik

İlgili Haberler

Anne babasının şikayetiyle tutuklandı: Uyuşturucu satıcısına hapis cezası

Anne babasının şikayetiyle tutuklandı: Uyuşturucu satıcısına hapis cezası
Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı
Apartman dairesinde uyuşturucu partisi... 8 şüpheliye gözaltı!

Apartman dairesinde uyuşturucu partisi... 8 şüpheliye gözaltı!

En Çok Okunan Haberler