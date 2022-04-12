Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Özcan A. (53), evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Özcan A., evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobildeki kişini tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Özcan A. yere yığılırken, şüpheli ise bölgeden uzaklaştı.
OLAY YERİNDE 5 KOVAN BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Özcan A., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemede olay yerinde 5 kovan bulan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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