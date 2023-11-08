Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude yaşamını yitirdi

Aksaray’da otomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Sude Tozak (11), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:53
Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude yaşamını yitirdi
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Yavuz (19) yönetimindeki 38 JY 511 plakalı otomobil, kavşakta, okul çıkışı bisikletiyle gezen Sude Tozak'a çarptı.

Kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasandağı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Yavuz, gözaltına alındı.

 


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