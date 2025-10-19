Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede seyreden M.K.'nin kullandığı 34 NFS 112 plakalı otomobil, Ali Aydın idaresindeki 34 MLA 733 plakalı motosiklete çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan otomobil sürücüsü M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. M.K.'nın kullandığı 34 NFS 112 plakalı otomobil olay yerinden birkaç sokak ötedeki Ada Çiftliği Caddesi'nde terk edilmiş durumda bulundu.

Hakkında arama çalışmaları başlatılan sürücü M.K ise kazadan 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hayatını kaybeden Ali Aydın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Motokurye Aydın'ın meslektaşları ve arkadaşları Adli Tıp Kurumu'nun önünde yapılan otopsi boyunca bekleyerek onu yalnız bırakmadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan motokuryenin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.