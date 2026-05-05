Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otopark tartışması kavgaya dönüştü: Sürücüye saldırı kamerada

Otopark tartışması kavgaya dönüştü: Sürücüye saldırı kamerada

5.05.2026 20:04:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Otopark tartışması kavgaya dönüştü: Sürücüye saldırı kamerada

Bursa’da otopark meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar çevrede bulunanlar ve darbedilen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, park yeri nedeniyle iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Taraflar uzun süre birbirlerine sözlü olarak tepki gösterirken, tansiyonun yükselmesiyle sürücülerden biri diğer sürücüye saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada, darbedilen sürücü yaşadığı panik ve saldırı anları saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde, tarafların birbirine bağırdığı ve bir sürücünün diğerine fiziki müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

İlgili Konular: #Bursa #kavga #otopark