Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyun oynarken girdiği menfezde sıkıştı: 11 yaşındaki Furkan öldü!

Oyun oynarken girdiği menfezde sıkıştı: 11 yaşındaki Furkan öldü!

17.02.2026 12:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Oyun oynarken girdiği menfezde sıkıştı: 11 yaşındaki Furkan öldü!

Siirt'in Baykan ilçesinde oyun oynarken girdiği menfezde sıkışan Furkan Kurtay (11) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Kurtay, dere kenarında oyun oynadığı sırada kaçan topunu çıkarmak için menfezin içine girdi.

Bir süre sonra çocuğa ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. Menfeze sıkıştığı belirlenen ve yaralı olarak çıkartılan küçük çocuk, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Image

Burada tedaviye alınan Furkan Kurtay, kurtarılamadı. Kurtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kurtay'ın cenazesinin, Gündoğdu köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Siirt #boğulma