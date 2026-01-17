Özel hastane, hastadan aldığı fark ücretini itiraz üzerine iade etti: ‘Profesör’ mazereti çöktü

Konya’da faaliyet gösteren Özel Medova Hastanesi’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesiyle muayene olan bir hastadan yasal sınırın çok üstünde ücret talep ettiği ileri sürüldü. Hastanın, resmi başvurusu sonucunda istenen ücrette geri adım atıldı.

Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaştı. SSK’li M.K. isimli yurttaş, 11 Haziran 2025’te hastaneye başvurduktan sonra kendisinden 4 bin 600 TL muayene farkı alındığını belirtti.

SGK’ye yaptığı başvuru üzerine başlatılan inceleme sonucunda, hastadan 3 bin 497 TL’nin usulsüz tahsil edildiği tespit edildi. Resmi inceleme sonucunda hastane, fazla alınan bu tutarı iade etti.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan M.K, hastane yönetiminin yüksek ücreti “muayeneyi yapan hekimin profesör olması” gerekçesiyle savunduğunu aktararak “Ancak SGK uygulamalarına göre, özel hastanelerde görevli profesör hekimler için ek bir ücretlendirme yapılamıyor” dedi.

‘KEYFİ GECİKTİRİLDİ’

M.K, muayene sonrası kendisine MR tetkiki önerildiğini ancak randevunun bilinçli olarak geciktirildiğini, itiraz ettiğinde ise hastane personelinin “İşinize geliyorsa böyle, gelmiyorsa doktorunuza gidip iptal edin” diye karşılık verdiğini iddia etti. ‘Beyaz kod’ iddiası Tartışmaların ardından M.K. hakkında “beyaz kod” uygulandığı, ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. M.K, bu uygulamanın mağduriyet yaratma amacı taşıdığını ve hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi.

M.K, “Hiçbir yurttaş, hakkını aradığı için beyaz kodla suçlanamaz” diye konuştu.