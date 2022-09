Özel karpuz 20 yıl sonra tekrar üretildi

23 Eylül 2022 Cuma, 13:20

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde uzun yıllar üretilen, ilçenin adıyla anılan ince uzun, dışı beyaz içi kırmızı, lezzetli, karpuzlar 20 yıl aradan sonda tekrar üretilmeye başlandı.

Adına festivaller düzenlenen, ihraç edilen karpuzların tohumlarını ilçe halkından toplayan çiftçi Mehmet Özdemir, tarlasına 20 yıl sonra ‘Beyağaç Karpuzu’ ekti. Ekimi yapılan karpuzlar olgunlaştıktan sonra tohumları alınacak. Alınan tohumlarla gelecek yıl daha geniş alanlara meşhur ‘Beyağaç Karpuzu’ ekimi yapılacak.

"BURAYA HAS BİR KARPUZ"

İnce uzun, dışı beyaz, içi kırmızı ve lezzetli karpuzun Beyağaç’a has bir ürün çeşidi olduğunu, bu karpuz türünün bölgenin havasını ve suyunu çok sevdiğini, ismini de ilçeden aldığını anlatan Mehmet Özdemir, “Daha önce festivaller yapılan karpuzla ilgili uzun beyaz karpuzu, tekrar hayata getirmek için ben bu tarlamda yetiştirmeye başladım. Çekirdeklerini de buradaki halkımdan aldım. İleride daha güzel yetiştireceğime inanıyorum. Buradan iyi netice alırsak zaten alıyoruz. Buraya has bir karpuz. Çekirdeğini üretip, seneye 30 dönüm 50 dönüm ekeceğiz. Beyağaç’a has karpuzu burada yetiştirip, Beyağaç karpuzunu buraya ekip Beyağaç ismiyle daha çok duyurmak istiyorum” dedi.

ORGANİK YETİŞTİRİLİYOR, SALMA SUYU SEVMİYOR

Meşhur Beyağaç Karpuzunun üretiminde sadece keçi gübresi kullanıldığını, damlama sulamayla karpuzların üretildiğini anlatan Özdemir, “Beyağaç’la ilgili karpuz havasını tuttu. İnce uzun en küçük 10 kilogram ile 30 kilogram arasında yetişiyor, yuvarlak kesiliyor. Lezzeti çok güzeldir tadı farklıdır. Yetiştirirken keçi gübresi kullanıyoruz. İlaç yoktur. İçi kırmızıdır. Karpuz özellikleri, ince uzun kabuğu kalın değil. Lezzetli içi kırmızı, halkımız çok sever, damlama sulama ile üretiyorum verim yüksek oluyor. Mayıs ayında dikilirse Temmuz ayında halkımıza sunabiliriz” dedi.