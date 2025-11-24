Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Bakan Tekin’in mektubuna tepki: 'Mektup değil eşitlik istiyoruz'

Mesleğe yeni başlayan, emekli ve kıdemli öğretmenlere 24 Kasım dolayısıyla mektup gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, “Çalışma koşullarımızın geldiği noktadan, sömürülen emeğimizden, hakkımızı yiyen kurumlara yapılmayan denetimlerden siz sorumlusunuz. Mektup değil eşitlik istiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kıdemli, emekli ve mesleğe yeni adım atan öğretmenlere hitaben özel kutlama mektupları kaleme aldı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Tekin’in kaleme aldığı mektuplara tepki gösterdi.

''EŞİTLİK İSTİYORUZ''

Sendika, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri “yetersiz” gördüğünü her fırsatta dile getiren siz değilmişsiniz gibi Yusuf Tekin, bizlere yolladığınız mektupla vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz? Çalışma koşullarımızın geldiği noktadan, sömürülen emeğimizden, hakkımızı yiyen kurumlara yapılmayan denetimlerden siz sorumlusunuz. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin günü kutlu değil. Bizim karşımıza içi boş sözlerle değil, somut adımlarla çıkın. Mektup değil taban maaş bekliyoruz. Mektup değil iş kolu değişikliği istiyoruz. Mektup değil belirsiz süreli sözleşme bekliyoruz. Mektup değil özlük haklarımızı istiyoruz. Mektup değil eşitlik istiyoruz.”