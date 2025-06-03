Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş isteği sürüyor: ‘Eşit işe eşit ücret’

Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri geçim sıkıntısı yaşıyor.

Öğretmenlerin on binlercesi asgari ücret civarında maaş alıyor. Özel okulda çalışan öğretmenler, kamuda çalışan meslektaşlarının dengi olan ücretlerin kendilerine de verilmesini ve bunun Taban Maaş Yasası ile güvence altına alınmasını talep ediyor. 2014 yılında kaldırılan Taban Maaş uygulamasının tekrar gelmesini isteyen öğretmenler başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı personeli olduklarını ve kamusal hizmet verdiklerini anımsatan öğretmenler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında haftalık 20 ders saati için aylık 60 bin TL’yi taban maaş olarak görmek istiyor.

52 GÜN NÖBET TUTTULAR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaşı taleplerinin Öğretmenlik Mesleği Yasası’na girmesi için geçen yaz TBMM’nin yanındaki Meclis Parkı’nda 52 gün boyunca eğitim nöbeti tutmuştu.