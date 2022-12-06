Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asitle zehirleyenler hâkim karşısında: 'Amirim istediği için bu işi yaptım'

06 Aralık 2022 Salı, 14:40

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu.

Olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca sıvı enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı.

Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti.

AĞAÇ BAKIMA ALINDI

Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakıma alınan ağaç ise zamanla yeniden yeşerdi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMASI YAPILDI

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklardan CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve belediye çalışanı Yusuf Soyak ile avukatları katıldı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunmasını yapan Yusuf Soyak, "İlacı daire başkanının odasından aldım. Ağacın yanına gidene kadar ne yapacağımızı, bizi ne işle görevlendirdiğini bilmiyordum. Amirim istediği için bu işi yaptım. Başka biri isteseydi yapmazdım, mecbur kaldım. Emir hem gövdeye hem ağacın tamamına ilacın uygulanmasıydı. Buna rağmen sadece bir kere gövdeye, mecburiyetten yaptım. Ağacın yapraklarına püskürtme yapılması emrine uymadım" dedi.

'ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM'

CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ise "Yusuf ile önceden sözleşmiştik, beni aldı ve sahile gittik. Sonrasında 'ağaca iyileştirme çalışması' yapacağını söyledi. İlaç ve bakımdan anlamadığım ve alkollü olduğum için bir şey söylemedim. Ağaca ne işlem yaptığını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Tarafları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.