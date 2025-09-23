Özgür Özel'den saatli çağrı: 'Birileri Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çarşamba günü düzenleyeceği Filistin'e destek eylemi için çağrı yaptı.

Saat 20.30'da Eyüpsultan'da yapılacak olan eylem için Özel şunları yazdı:

"Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız!

Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz.

Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir."