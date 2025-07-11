Özgür Özel’e jet soruşturmaya CHP’li isimlerden sert tepki

Antalya’da düzenlenen mitingde, Manavgat’ta ortaya çıkarılan “baklava kumpası”nı anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlatıldı. CHP kurmayları karara sert tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL’E SAHNEDEN İNER İNMEZ SORUŞTURMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, miting sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, Antalya’da sahneden iner inmez, baklava kumpasını anlattığı için jet hızıyla soruşturma açıldı. İstediğiniz kadar yargı sopasına sığının! Milletimize gerçekleri her yerde anlatmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR: “YARGI ARTIK İKTİDARIN SOPASI”

Emir, yargının siyasallaştığına dikkat çekerek, halkın olan biteni görmeye başladığını vurguladı. “Yargı artık iktidarın sopası haline geldi,” diyen Emir, baskı politikalarının CHP’yi yıldıramayacağını dile getirdi.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: “SARAYA YARANMA PEŞİNDE OLANLAR...”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Yücel, “Saraya yaranma peşinde olanlar Genel Başkanımıza jet soruşturma başlatmış. Adalet dağıtması gerekenler hukuksuzlukta yarışır hale geldiler. CHP Genel Başkanı’nın ismini anarken bile ‘milletvekili kişi’ gibi ucube ifadeler kullananlar bağımsız olamaz,” sözleriyle yargının tarafsızlığını kaybettiğine işaret etti.

ULAŞ KARASU: “KUMPAS DÜZENİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da jet soruşturmayı, iktidarın korkusunun bir tezahürü olarak değerlendirdi. Karasu, “Miting henüz bitmeden Saray’dan verilen talimatla soruşturma açıldı. Bizi izlemeye devam etsinler. Ant olsun ki bu kumpas düzenini halkın iradesiyle yerle bir edeceğiz,” dedi.

BURHANETTİN BULUT: “SARAY VESAYETİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise yargının çifte standardını gözler önüne serdi. “Özgür Özel daha kürsüden inmeden soruşturma başlatılıyor. Ama Cumhuriyet'e hakaret eden meczuplara karşı tek bir işlem yapılmıyor. Başsavcılığın kullandığı ifadeler bile yargının taraf olduğunu ilan ediyor,” diyen Bulut, “Bu vesayet düzenini reddediyoruz,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP cephesinden gelen açıklamalar, siyasi operasyonlara karşı mücadele kararlılığını ortaya koyarken, yargının tarafsızlığına dair endişeleri de bir kez daha gündeme taşıdı.