Özgür Özel, Manisa'da akrabasına taziye ziyaretinde bulundu

CHP lideri Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl mart ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz'in kabrini ziyaret etti. Özel, mezarlık ziyaretinin ardından Temiz’in ailesiyle bir araya gelerek üzüntülerini paylaştı.

CHP lideri Özel, daha sonra hayatını kaybeden akrabası Enver Özge için oğlu Nevzat Özge’ye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde merhumlar için dualar edilirken, ailelere başsağlığı dilekleri iletildi.