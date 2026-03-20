Özgür Özel, Manisa’da bayram namazının ardından kabristanları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından Çatal ve Kırtık mezarlıklarına geçti.

Burada “Manisa Tarzanı” olarak bilinen Ahmet Bedevi’nin, geçen yıl evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel ve amcası Cevdet Özel’in kabirlerini ziyaret eden Özel, dua etti ve karanfil bıraktı.

12 Eylül öncesi hayatını kaybeden eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem ve Cemil Çöllü’nün mezarlarına da giden Özel, kabirlere karanfil bıraktı. Özel, Manisa’da belediye başkanlığı yapmış Adil Aygül ve Ersan Atılgan’ın kabirlerini de ziyaret etti.

Programı kapsamında asker ve polis şehitliklerine de giden Özel, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kabristan ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper eşlik etti.